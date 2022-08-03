Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
Wink
Детям
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
7.72020, Come Away
Фэнтези, Приключения90 мин6+

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.

Страна
Великобритания
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»