Питер Пэн и Алиса в Стране чудес (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.
СтранаВеликобритания
ЖанрСемейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БЧРежиссёр
Бренда
Чепмен
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- КТАктёр
Картер
Томас
- АФАктриса
Ава
Филлери
- ДГАктёр
Джонатан
Гарсиа
- КЧАктриса
Кира
Чанса
- ДААктёр
Джордан
А. Нэш
- РЙАктёр
Рис
Йэтс
- ДГАктриса
Дженни
Гэлловэй
- ДЭПродюсер
Джордж
Экогни
- ТБПродюсер
Тимур
Бекбосунов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- ТЗАктёр дубляжа
Тимофей
Звягольский
- ФСХудожник
Фабрис
Спельта
- КТХудожник
Кристофер
Тандон
- КДХудожница
Кейт
Дж. Салливан
- ДДМонтажёр
Доди
Дорн
- ДООператор
Джулс
О’Лафлин
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни