Wink
Детям
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес»

Режиссёры

Бренда Чепмен

Бренда Чепмен

Brenda Chapman
Режиссёр

Актёры

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаRose Littleton
Дэвид Ойелоуо

Дэвид Ойелоуо

David Oyelowo
АктёрJack Littleton
Гугу Эмбата-Ро

Гугу Эмбата-Ро

Gugu Mbatha-Raw
АктрисаAlice Darling
Картер Томас

Картер Томас

Carter Thomas
АктёрMichael Darling
Ава Филлери

Ава Филлери

Ava Fillery
АктрисаWendy Darling
Джонатан Гарсиа

Джонатан Гарсиа

Jonathan Garcia
АктёрJohn Darling
Кира Чанса

Кира Чанса

Keira Chansa
АктрисаAlice Littleton
Джордан А. Нэш

Джордан А. Нэш

Jordan A. Nash
АктёрPeter Littleton (в титрах: Jordan Nash)
Рис Йэтс

Рис Йэтс

Reece Yates
АктёрDavid Littleton
Дженни Гэлловэй

Дженни Гэлловэй

Jenny Galloway
АктрисаHannah O'Farrel

Продюсеры

Джордж Экогни

Джордж Экогни

George Acogny
Продюсер
Тимур Бекбосунов

Тимур Бекбосунов

Timur Bekbosunov
Продюсер

Актёры дубляжа

Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Дмитрий Поляновский

Дмитрий Поляновский

Актёр дубляжа
Елена Ивасишина

Елена Ивасишина

Актриса дубляжа
Дарья Фомичева

Дарья Фомичева

Актриса дубляжа
Тимофей Звягольский

Тимофей Звягольский

Актёр дубляжа

Художники

Фабрис Спельта

Фабрис Спельта

Fabrice Spelta
Художник
Кристофер Тандон

Кристофер Тандон

Christopher Tandon
Художник
Кейт Дж. Салливан

Кейт Дж. Салливан

Kate Sullivan
Художница

Монтажёры

Доди Дорн

Доди Дорн

Dody Dorn
Монтажёр

Операторы

Джулс О’Лафлин

Джулс О’Лафлин

Jules O'Loughlin
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор