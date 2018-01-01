Елена Ивасишина

WinkЕлена Ивасишина
- Карьера
- Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 24 сентября 1975 г. (50 лет)
Фильмография
Актриса дубляжа
- 7.6
В потерянных землях2025, 96 мин
- 7.0
Райская бухта2021, 99 минБесплатно
- 7.8
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес2020, 90 мин
- 8.9
Гномы в доме2017, 81 мин
- 8.8
Пила 82017, 91 минБесплатно
- 8.6
Гений2015, 104 минБесплатно
- 8.8
Тайна в их глазах2015, 106 минБесплатно
- 8.3
Криминальная фишка от Генри2011, 103 минБесплатно
- 9.8
Хатико: самый верный друг2008, 89 мин
- 7.9
Черная орхидея2005, 109 мин
- 7.6
Крэйзи2005, 81 минБесплатно
- 7.5
Предвестники бури2004, 90 мин
- 7.9
Мечтатели2003, 109 минБесплатно
- 7.4
Дом на Турецкой улице2002, 93 мин
- 9.4
Спеши любить2002, 97 мин
- 8.4
Репликант2001, 96 минБесплатно