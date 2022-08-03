Гномы в доме (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.92017, Gnome Alone
Мультфильм, Приключения81 мин6+
О фильме
Маленькая Хлоя и не подозревала, что садовые гномики ведут тайную жизнь, мечтают поступить в гномью школу и воюют с их заклятыми противниками – племенем троггов.
СтранаВеликобритания, США, Канада, Каймановы острова
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ПЛРежиссёр
Питер
Лепениотис
- Актриса
Бекки
Джи
- ДПАктёр
Джош
Пек
- Актриса
Тара
Стронг
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- ДДАктёр
Джефф
Данэм
- ПСАктёр
Патрик
Стамп
- НГАктёр
Нэш
Гриер
- МДАктриса
Мэдисон
Де Ла Гарза
- ДЛАктёр
Джордж
Лопес
- ЗЗСценарист
Зина
Зэфлоу
- ИБПродюсер
Имонн
Батлер
- СКПродюсер
Саймон
Кроу
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- РНМонтажёр
Роб
Нил
- ПСКомпозитор
Патрик
Стамп