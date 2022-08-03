Гномы в доме
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Гномы в доме

Гномы в доме (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.92017, Gnome Alone
Мультфильм, Приключения81 мин6+

О фильме

Маленькая Хлоя и не подозревала, что садовые гномики ведут тайную жизнь, мечтают поступить в гномью школу и воюют с их заклятыми противниками – племенем троггов.

Страна
Великобритания, США, Канада, Каймановы острова
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гномы в доме»