Антон Колесников
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 ноября 1983 г. (41 год)
Биография
Антон Колесников – российский актер кино и театра, также известен своими работами по озвучиванию и дубляжу иностранных лент. Родился в Москве 15 ноября 1983 года. С самого детства Колесников регулярно появлялся на экране – был актером советской и российской юмористической телепередачи «Ералаш», снялся в большом количестве эпизодов. Окончив школу, не смог с первого раза поступить в театральный вуз, поэтому получил педагогическое образование. Позже все-таки выучился на актера в Институте современного искусства, работает в Московском драматическом театре им. Ермоловой. На театральной сцене отметился Антон Колесников ролями в спектаклях «Игроки», «Безымянная звезда», «Процесс». Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать, однако известно, что он не женат, но долгое время состоит в отношениях с девушкой. Первый фильм с Антоном Колесниковым вышел на экраны еще когда он учился в школе – это была лента «Новогодняя история». Актер известен небольшими, но характерными ролями в фильмах и сериалах. К самым заметным проектам с его участием можно отнести «Простые истины», «Тайны дворцовых переворотов», «Танцы насмерть». Также профессионально занимается озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин для российского проката. Всего в его послужном списке более сотни работ, а наиболее известен аудитории он по озвучиванию Диппера Пайна – основного персонажа мультсериала «Гравити Фолз». Помимо этого, продолжает активно играть в театре.
Фильмография
Актёр
Актёр дубляжа
- 8.6
Питомец Юрского периода. Утерянная тайна2023, 80 минБесплатно
- 7.9
Город головорезов2020, 118 мин
- 8.7
Джим Пуговка и чертова дюжина2020, 109 мин
- 8.5
Британский психопат2019, 84 мин
- 9.1
Руслан и Людмила: Перезагрузка2018, 87 мин
- 9.1
Гормити2018
- 7.0
Ведьма из Блэр: Новая глава2016, 85 мин
- 9.2
Астерикс: Земля Богов2014, 82 минБесплатно
- 8.7
Суперчетверка2014
- 9.2
Уличные танцы 22012, 81 минБесплатно
- 8.0
Дом в конце улицы2011, 96 минБесплатно
- 8.7
Альфа Дог2006, 117 мин