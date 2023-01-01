Биография

Антон Колесников – российский актер кино и театра, также известен своими работами по озвучиванию и дубляжу иностранных лент. Родился в Москве 15 ноября 1983 года. С самого детства Колесников регулярно появлялся на экране – был актером советской и российской юмористической телепередачи «Ералаш», снялся в большом количестве эпизодов. Окончив школу, не смог с первого раза поступить в театральный вуз, поэтому получил педагогическое образование. Позже все-таки выучился на актера в Институте современного искусства, работает в Московском драматическом театре им. Ермоловой. На театральной сцене отметился Антон Колесников ролями в спектаклях «Игроки», «Безымянная звезда», «Процесс». Свою личную жизнь актер предпочитает не афишировать, однако известно, что он не женат, но долгое время состоит в отношениях с девушкой. Первый фильм с Антоном Колесниковым вышел на экраны еще когда он учился в школе – это была лента «Новогодняя история». Актер известен небольшими, но характерными ролями в фильмах и сериалах. К самым заметным проектам с его участием можно отнести «Простые истины», «Тайны дворцовых переворотов», «Танцы насмерть». Также профессионально занимается озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин для российского проката. Всего в его послужном списке более сотни работ, а наиболее известен аудитории он по озвучиванию Диппера Пайна – основного персонажа мультсериала «Гравити Фолз». Помимо этого, продолжает активно играть в театре.