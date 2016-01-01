Ведьма из Блэр: Новая глава (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение культового фильма ужасов. Брат погибшей Хезер находит в интернете свежую запись из проклятого дома и видит там силуэт сестры. Он собирает группу товарищей и вместе с ними отправляется на поиски Хезер в зловещий лес Блэк Хиллз. Встречи с ведьмой из Блэр ребятам не избежать.



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