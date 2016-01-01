Ведьма из Блэр: Новая глава (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.02016, Blair Witch
Ужасы, Триллеры85 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Продолжение культового фильма ужасов. Брат погибшей Хезер находит в интернете свежую запись из проклятого дома и видит там силуэт сестры. Он собирает группу товарищей и вместе с ними отправляется на поиски Хезер в зловещий лес Блэк Хиллз. Встречи с ведьмой из Блэр ребятам не избежать.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Адам
Вингард
- ДААктёр
Джеймс
Аллен МакКьюн
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- КРАктриса
Корбин
Рейд
- БСАктёр
Брэндон
Скотт
- УРАктёр
Уэс
Робинсон
- Актриса
Вэлори
Керри
- Актриса
Хезер
Донахью
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Стивен
Шнайдер
- СБПродюсер
Саймон
Баррет
- ИЗАктёр дубляжа
Иван
Забелин
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- ЮВАктриса дубляжа
Юлия
Волкова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- РБОператор
Роберт
Баумгартнер
- Композитор
Адам
Вингард