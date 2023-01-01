Биография

Адам Вингард – режиссер, сценарист, оператор, актер. Получал награды американских и международных кинофестивалей. Родился в 1982 году. Окончив университет в двадцатилетнем возрасте, несколько лет искал свое призвание. Первые фильмы Вингарда – «Малютка» и «Любимая девушка» – были благосклонно приняты аудиторией. Чувствуя неодолимую тягу к жанру ужасов и обладая веселым характером, поставил полнометражную черную комедию «Псих в доме». Самостоятельно снял и представил на суд фестивального жюри ленту «Череп на колесах». Картина принесла автору признание знатоков жанра. Дальнейшие эксперименты режиссера вызывали смешанную реакцию публики. Слэшер 2011 года «Тебе конец» выиграл приз на фестивале в Техасе. В классическом сюжете «Азбуки смерти» эпизодическая роль Вингарда усиливает зрительский ужас, шутили критики. Положительные отзывы сопровождали показ ленты 2014 года «Гость». Коммерчески удачной стала «Ведьма из Блэр. Новая глава» 2016 года. Ремейк блокбастера «Годзилла против Конга» запланирован к выходу на 2021 год. На съемки сражений между монстрами истрачены сотни миллионов долларов. Режиссер возлагает на фильм большие надежды...