З/Л/О (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.



Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.

