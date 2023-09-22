З/Л/О
Wink
Фильмы
З/Л/О

З/Л/О (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

6.52012, V/H/S
Ужасы111 мин18+

О фильме

В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.

Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О»