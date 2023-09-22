З/Л/О (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.
Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МБРежиссёр
Мэттью
Беттинелли
- ДБРежиссёр
Дэвид
Брукнер
- Режиссёр
Тайлер
Джиллетт
- ДМРежиссёр
Джастин
Мартинес
- Актёр
Кэлвин
Ридер
- ЛХАктёр
Лэйн
Хьюз
- КОАктёр
Кентакер
Одли
- Актёр
Адам
Вингард
- ФСАктёр
Фрэнк
Стэк
- СБАктриса
Сара
Бирн
- МБАктриса
Мелисса
Ботрайт
- СБАктёр
Саймон
Баррет
- ЭДАктёр
Эндрю
Дроз Палермо
- ХФАктриса
Ханна
Файрман
- БМСценарист
Брэд
Миска
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- ДБСценарист
Дэвид
Брукнер
- НТСценарист
Николас
Текоски
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- ГБПродюсер
Гари
Бинкоу
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- СБПродюсер
Саймон
Баррет
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шарко
- АСАктёр дубляжа
Анатолий
Сергеев
- РКХудожник
Рэймонд
Карр
- ЛФХудожница
Лэни
Фэйт Мари Овертон
- МБМонтажёр
Мэттью
Беттинелли
- ДБМонтажёр
Дэвид
Брукнер
- Монтажёр
Тайлер
Джиллетт
- ДГМонтажёр
Джо
Грессис
- ЭБОператор
Эрик
Бранко
- Оператор
Тайлер
Джиллетт
- ДМОператор
Джастин
Мартинес
- ЭДОператор
Эндрю
Дроз Палермо