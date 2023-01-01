Биография

Анатолий Сергеев – актер дубляжа, переводчик, а также сценарист и режиссер собственных кинофильмов. Появился на свет 8 октября 1979 года в якутском селе Чапаево. Получил педагогическое образование в Якутске. В дальнейшем трудился ведущим и редактором на одном из местных телеканалов. Увлечение авторским творчеством принесло свои плоды: будущего режиссера и актера Анатолия Сергеева приняли в союз журналистов России. В середине 2000-х годов журналист решил попробовать себя в режиссуре. В 2006 году вышел фильм Анатолия Сергеева под названием «Тропа смерти», снятый в Якутии. При этом Сергеев выступил автором сценария и режиссером картины. Кинолента, не получившая широкого проката, но выдавшаяся довольно увлекательной и мистической, была посвящена якутскому эпосу. Спустя два года вышло ее продолжение «Тропа смерти 2: искупление». Также среди ролей Анатолия Сергеева – работы в нескольких собственных короткометражках. С 2008 года Анатолий Сергеев проживает в Москве и трудится в группе кинопроката «Наше кино». Он работал над переводами фильмов «Пещера», «Неслабый пол», «Запретная Зона 3D», а также озвучивал различных персонажей в этих и других картинах.