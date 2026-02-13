Чума (фильм, 2023) смотреть онлайн

Две семьи, оставшиеся без матерей, вступают в конфликт, в котором сыновья начинают ненавидеть своих отцов. Фильм «Чума» — мрачная черно-белая драма из Якутии от режиссера «Пугала» и «Молодости» Дмитрия Давыдова.



Плотник Иван похоронил жену и один растит подростка Тараса. Его сосед Влад тоже остался без супруги, которая уехала в другой город, бросив мужа с сыном. Иван склонен терпеть обиды, а Влад, наоборот, требует к себе уважения, не стесняясь применять силу. Однажды Иван не выдерживает нападок Влада, но не справляется с суровым соседом в драке. Теперь Тарас теряет к отцу всякое уважение и уходит от него к Владу, который считает своего родного сына безнадежным слабаком.



К чему это приведет, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Чума» (2025) на видеосервисе Wink.

