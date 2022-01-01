Почти как все (фильм, 2022) смотреть онлайн

Вдохновляющее якутское драмеди о прикованном к инвалидной коляске парне, который учится жить полной жизнью. В далеком детстве Дима попал в аварию и с тех пор не может ходить. Он талантливый композитор, но многочисленные награды не приносят ему радости. Дима считает себя обузой для окружающих и не видит перспектив. Однажды мать отправляется в командировку и оставляет сына под присмотром тети. Скоро в город возвращается старый друг Димы Айсен и зовет приятеля провести с ним выходные и отдохнуть по-взрослому. Впереди их ждут незабываемые приключения и новые знакомства, а Дима поймет, что даже в его положении необязательно закрываться в себе. Приглашаем вас присоединиться к уикенду, который друзья запомнят на всю жизнь — смотреть фильм «Почти как все» 2022 года можно онлайн на Wink!



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