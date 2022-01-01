Почти как все (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Вдохновляющее якутское драмеди о прикованном к инвалидной коляске парне, который учится жить полной жизнью. В далеком детстве Дима попал в аварию и с тех пор не может ходить. Он талантливый композитор, но многочисленные награды не приносят ему радости. Дима считает себя обузой для окружающих и не видит перспектив. Однажды мать отправляется в командировку и оставляет сына под присмотром тети. Скоро в город возвращается старый друг Димы Айсен и зовет приятеля провести с ним выходные и отдохнуть по-взрослому. Впереди их ждут незабываемые приключения и новые знакомства, а Дима поймет, что даже в его положении необязательно закрываться в себе. Приглашаем вас присоединиться к уикенду, который друзья запомнят на всю жизнь — смотреть фильм «Почти как все» 2022 года можно онлайн на Wink!
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Рейтинг
- ИЯРежиссёр
Илларион
Яковлев
- ВДАктёр
Владимир
Дормидонтов
- АВАктёр
Айаал
Винокуров
- АДАктриса
Айыына
Дьячковская
- УЕАктриса
Ульяна
Егорова
- АЛАктёр
Айаал
Лазарев
- ДЮАктёр
Дмитрий
Юрченко
- АЕАктёр
Алексей
Егоров
- ИХСценарист
Иннокентий
Ханды
- АСПродюсер
Анатолий
Сергеев
- ИХПродюсер
Иннокентий
Ханды
- АЗМонтажёр
Анна
Захарова
- ЕНОператор
Евгений
Николаев
- МККомпозитор
Моисей
Кобяков
- АФКомпозитор
Андрей
Федоров