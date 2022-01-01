Почти как все
Wink
Фильмы
Почти как все
8.52022, Почти как все
Драма99 мин12+
Айсен хочет вернуть радость жизни другу детства, который не может ходить. Оптимистичная якутская драма в духе «1+1»

Почти как все (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Вдохновляющее якутское драмеди о прикованном к инвалидной коляске парне, который учится жить полной жизнью. В далеком детстве Дима попал в аварию и с тех пор не может ходить. Он талантливый композитор, но многочисленные награды не приносят ему радости. Дима считает себя обузой для окружающих и не видит перспектив. Однажды мать отправляется в командировку и оставляет сына под присмотром тети. Скоро в город возвращается старый друг Димы Айсен и зовет приятеля провести с ним выходные и отдохнуть по-взрослому. Впереди их ждут незабываемые приключения и новые знакомства, а Дима поймет, что даже в его положении необязательно закрываться в себе. Приглашаем вас присоединиться к уикенду, который друзья запомнят на всю жизнь — смотреть фильм «Почти как все» 2022 года можно онлайн на Wink!

Почти как все смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.8 IMDb