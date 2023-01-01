WinkМоисей Кобяков
Моисей Кобяков
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 24 января 1992 г. (33 года)
Фильмография
Композитор
- 8.2
Тимир2023, 90 минБесплатно
- 9.1
Не хороните меня без Ивана2022, 119 мин
- 8.5
Почти как все2022, 99 мин
- 8.0
Холодное золото2021, 107 мин
- 9.1
Надо мною солнце не садится2019, 108 минБесплатно
- 7.8
Республика Z2018, 83 минБесплатно
- 8.4
Детство, которое мы не знали2017, 129 минБесплатно
- 8.5
Первая любовь2015, 68 минБесплатно
- 8.6
Государственные дети2015, 83 минБесплатно
- 7.4
Другая жизнь2015, 73 минБесплатно