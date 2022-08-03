Республика Z (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Зомби-хоррор о странной троице выживших, пытающихся эвакуироваться из зоны, которую заполонили живые мертвецы — от режиссера Степана Бурнашева, известного по фильмам «Айта» и «Проклятие. Мертвая земля». Бёккэ и Мэттээ живут в деревенском доме, окруженном баррикадами, чтобы на территорию не проникли вездесущие зомби. Однажды по неосторожности они привлекают внимание слишком большого количества мертвецов, и оказываются вынуждены покинуть насиженное место. Правда, в их машине быстро заканчивается бензин, и дальше приходится идти пешком. В дороге они встречают Дору, которая по ошибке простреливает Мэттээ плечо. Спрятавшись в ее доме, они пытаются понять, как теперь спастись. Чем окончится их путешествие, расскажет фильм «Республика Z» 2018 года — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно в сервисе Wink.

