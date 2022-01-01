Как починить велосипед (фильм, 2022) смотреть онлайн

Мальчик пытается понять, что делать с разбитым велосипедом, который ему только-только подарили родители. Драмеди «Как починить велосипед» — фильм из Якутии о радостях и заботах детства.



Сарыал живет в деревне с родителями, и на каникулах почти все время проводит с друзьями. У ребят есть собственный штаб, где они играют в приставку, строят планы на лето и делают вылазки на ближайшую свалку. Друзья знают, что где-то в округе бродят старшеклассники, которые любят издеваться над теми, кто младше и слабее, но не позволяют им себя запугать. Однажды родители покупают Сарыалу новый велосипед, и счастью мальчика нет предела. Однако в первый же день подарок оказывается разбит. Сарыал не решается рассказать о произошедшем родителям и надеется, что у него как-то выйдет починить велик.



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