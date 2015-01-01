Другая жизнь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Семейная драма режиссера «Айты» Степана Бурнашева о якутах, пытающихся найти себя в другой стране, снимавшаяся в США. Бизнесмен Айсен и работница турфирмы Света выигрывают в лотерее грин-карты. Они решают не упускать такой шанс и переезжают в Штаты. У Светы получается устроиться в хорошую фирму, а вот Айсен таким похвастаться не может, довольствуясь позицией рабочего в магазине. Однажды он ругается с руководителем, а тот его увольняет. Вскоре на рыбалке Айсен встречает мужчину, который предлагает ему совместный автомобильный бизнес, но для этого нужна крупная сумма денег. Пойдет ли герой на такой шаг и какие последствия будут у этого решения, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Другая жизнь» онлайн в сервисе Wink.



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