Не хороните меня без Ивана (фильм, 2022) смотреть онлайн

Позитивное якутское роуд-муви от постановщицы «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой — о крестьянине, который засыпает, когда видит что-то потрясающе красивое. Однажды Степана чуть не похоронили заживо: на сенокосе он так залюбовался закатом, что заснул летаргическим сном. Это его обычная реакция на красоту, и никто из окружающих не может в такие моменты понять, умер ли Степан или все еще жив. Никто, кроме фотографа Ивана Попова, который понимает, от какого недуга страдает крестьянин. С ним-то Степан и отправляется в этнографическую экспедицию по Якутии, помогая собирать различные сказания и народное творчество. Сможет ли он в такой поездке не потерять сознание от чувства прекрасного, расскажет фильм 2022 года «Не хороните меня без Ивана», который можно смотреть на Wink онлайн и в хорошем качестве.

