Спортивная драма о мас-рестлере, которому позарез нужна победа на соревнованиях – от этого зависит судьба его сестры. Еще одно свидетельство подъема якутского кинематографа. Молодой якут Джулур возвращается из армии и открывает для себя национальный спорт «мас-рестлинг». Но вскоре ему приходится отвлечься от нового увлечения. Его бабушка умирает, ее дом отбирают коллекторы, а сестренку Джулура отправляют в приют, так как у парня нет постоянной работы. Он устраивается грузчиком, но быстро понимает, что сумму, необходимую для выкупа имущества, таким образом не заработать. Единственная надежда вернуть сестру и дом – выиграть деньги в соревновании по мас-рестлингу.

