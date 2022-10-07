9.42021, Джулур: Мас-рестлинг
Спортивный, Драма128 мин18+
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Джулур: Мас-рестлинг (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Спортивная драма о мас-рестлере, которому позарез нужна победа на соревнованиях – от этого зависит судьба его сестры. Еще одно свидетельство подъема якутского кинематографа. Молодой якут Джулур возвращается из армии и открывает для себя национальный спорт «мас-рестлинг». Но вскоре ему приходится отвлечься от нового увлечения. Его бабушка умирает, ее дом отбирают коллекторы, а сестренку Джулура отправляют в приют, так как у парня нет постоянной работы. Он устраивается грузчиком, но быстро понимает, что сумму, необходимую для выкупа имущества, таким образом не заработать. Единственная надежда вернуть сестру и дом – выиграть деньги в соревновании по мас-рестлингу.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
3.0 IMDb
- ВМРежиссёр
Валентин
Макаров
- ГМАктёр
Гаврил
Менкяров
- НЛАктриса
Нарыйя
Лаптева
- ИЛАктёр
Иннокентий
Луковцев
- РДАктёр
Роман
Дорофеев
- ВМАктёр
Владимир
Михалев
- АЛАктриса
Айталина
Лавернова
- НМАктриса
Нюргуяна
Маркова
- АГАктёр
Алдан
Готовцев
- АКАктёр
Александр
Кабунов
- СБАктриса
Софья
Баранова
- МНСценарист
Мария
Находкина
- ВМСценарист
Валентин
Макаров
- ДССценарист
Дарья
Серенко
- ЛБСценарист
Любовь
Борисова
- ФАПродюсер
Филипп
Абрютин
- ОЛПродюсер
Оксана
Лахно
- ИЛПродюсер
Иннокентий
Луковцев
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АКАктёр дубляжа
Антон
Кобылко
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ММХудожница
Мария
Мигалкина
- АЯМонтажёр
Анатолий
Яковлев
- ВММонтажёр
Валентин
Макаров
- САОператор
Семён
Аманатов
- МККомпозитор
Моисей
Кобяков