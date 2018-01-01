Wink
Джулур: Мас-рестлинг
Актёры и съёмочная группа фильма «Джулур: Мас-рестлинг»

Режиссёры

Валентин Макаров

Режиссёр

Актёры

Гаврил Менкяров

АктёрДжулур
Нарыйя Лаптева

АктрисаКюннэй
Иннокентий Луковцев

АктёрЭллэй
Роман Дорофеев

АктёрГоша
Владимир Михалев

АктёрДенис
Айталина Лавернова

АктрисаВера
Нюргуяна Маркова

АктрисаСтеша
Алдан Готовцев

АктёрАртем
Александр Кабунов

АктёрВалера
Софья Баранова

Актрисавоспитательница детского дома

Сценаристы

Мария Находкина

Сценарист
Валентин Макаров

Сценарист
Дарья Серенко

Сценарист
Любовь Борисова

Сценарист

Продюсеры

Филипп Абрютин

Продюсер
Оксана Лахно

Продюсер
Иннокентий Луковцев

Продюсер

Актёры дубляжа

Пётр Коврижных

Актёр дубляжа
Дарья Фомичева

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Антон Кобылко

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа

Художники

Мария Мигалкина

Художница

Монтажёры

Анатолий Яковлев

Монтажёр
Валентин Макаров

Монтажёр

Операторы

Семён Аманатов

Оператор

Композиторы

Моисей Кобяков

Композитор