Биография

Андрей Бархударов – актер, артист озвучивания, теледиктор. Родился в 1972 году. В Академию театрального искусства поступил на курс Михаила Левитина, у которого на тот момент уже работал в театре «Эрмитаж». Учебу завершил в 1994-м. Несколько лет активно играл на сцене. Театральные роли Бархударова немногочисленны. Первый раз в кино сыграл в комедийной драме 1992 года «Белый король, красная королева». В остросюжетном детективе 2005 года «Не в деньгах счастье» у актера одна из главных ролей. Впоследствии артист исполнил еще десяток кинематографических ролей и поработал на телевидении, но главным делом его жизни остается дубляж и озвучивание. В американских фильмах Бардухаров часто дублирует Тима Рота, Джеки Чана, Дона Чидла. Зритель может услышать голос актера в первых переводах франшизы об Индиане Джонсе. Им озвучены мужские персонажи дилогии о гремлинах. Работал артист и в озвучивании культового сериала о Гарри Поттере. Не обошлись без голоса актера и многие мультипликационные сериалы канала «Никелодеон». Всего же артисту довелось озвучить около 50 мультфильмов, столько же компьютерных игр, несколько сотен полнометражных фильмов и сериалов.