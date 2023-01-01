Андрей Бархударов
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 26 февраля 1972 г. (53 года)
Биография
Андрей Бархударов – актер, артист озвучивания, теледиктор. Родился в 1972 году. В Академию театрального искусства поступил на курс Михаила Левитина, у которого на тот момент уже работал в театре «Эрмитаж». Учебу завершил в 1994-м. Несколько лет активно играл на сцене. Театральные роли Бархударова немногочисленны. Первый раз в кино сыграл в комедийной драме 1992 года «Белый король, красная королева». В остросюжетном детективе 2005 года «Не в деньгах счастье» у актера одна из главных ролей. Впоследствии артист исполнил еще десяток кинематографических ролей и поработал на телевидении, но главным делом его жизни остается дубляж и озвучивание. В американских фильмах Бардухаров часто дублирует Тима Рота, Джеки Чана, Дона Чидла. Зритель может услышать голос актера в первых переводах франшизы об Индиане Джонсе. Им озвучены мужские персонажи дилогии о гремлинах. Работал артист и в озвучивании культового сериала о Гарри Поттере. Не обошлись без голоса актера и многие мультипликационные сериалы канала «Никелодеон». Всего же артисту довелось озвучить около 50 мультфильмов, столько же компьютерных игр, несколько сотен полнометражных фильмов и сериалов.
Фильмография
Актёр
- 6.8
Карточный долг2023, 73 минБесплатно
- 8.7
Круче некуда2023, 98 мин
- 9.5
Кунг-фу жеребец2023, 120 мин
- 8.9
Величайший детектив-паук2022, 84 минБесплатно
- 7.1
Хищники2022, 132 мин
- 7.3
Самый лучший босс2021, 115 мин
- 9.1
Боец без правил2021, 84 мин
- 7.2
Найти и уничтожить2020, 89 мин
- 8.0
Убийства по открыткам2020, 87 минБесплатно
- 8.6
Красавчик со стажем2019, 90 мин
- 7.3
Обратная связь2019, 93 минБесплатно
- 8.7
Рыцарь теней2019, 104 мин
- 8.4
Запретная кухня2019, 82 минБесплатно
- 8.5
Девушка-невидимка2019, 106 мин
- 9.0
Герои Гуджитсу2019
- 9.2
Гангстер, коп и дьявол2019, 105 минБесплатно
- 8.9
Арахисовый сокол2019, 92 мин
- 8.5
Пушки Акимбо2019, 93 мин
- 8.5
Британский психопат2019, 84 мин
- 7.9
Материнский инстинкт2018, 93 минБесплатно