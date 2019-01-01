Гангстер, коп и дьявол
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Гангстер, коп и дьявол

Гангстер, коп и дьявол (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.22019, Akinjeon
Триллеры, Боевики105 мин18+

Сюжет

Полицейский и криминальный авторитет объединяют усилия, чтобы найти маньяка. Дерзкий южнокорейский триллер, основанный на реальных событиях.

Действие фильма разворачивается в 2005 году, когда Чан Дон-су, один из самых авторитетных воров Сеула, попадает в мелкую аварию. Решив отпустить невнимательного водителя, он совершает большую ошибку: внезапно незнакомец нападает на Чана Дон-су и сильно ранит его кинжалом. Оказавшись в больнице, мафиози решает найти психопата, который осмелился напасть на него. Однако он не единственный, кто ищет преступника: местный полицейский Чон Тхэ-сок также начинает охоту на неуловимого маньяка.

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Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гангстер, коп и дьявол»

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