Гангстер, коп и дьявол (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Полицейский и криминальный авторитет объединяют усилия, чтобы найти маньяка. Дерзкий южнокорейский триллер, основанный на реальных событиях.
Действие фильма разворачивается в 2005 году, когда Чан Дон-су, один из самых авторитетных воров Сеула, попадает в мелкую аварию. Реши�в отпустить невнимательного водителя, он совершает большую ошибку: внезапно незнакомец нападает на Чана Дон-су и сильно ранит его кинжалом. Оказавшись в больнице, мафиози решает найти психопата, который осмелился напасть на него. Однако он не единственный, кто ищет преступника: местный полицейский Чон Тхэ-сок также начинает охоту на неуловимого маньяка.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Криминал, Триллеры
Рейтинг
- ЛВРежиссёр
Ли
Вон-тхэ
- Актёр
Ма
Дон-сок
- КМАктёр
Ким
Му-ёль
- КСАктёр
Ким
Сон-гю
- ЮСАктёр
Ю
Сын-мок
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-чхоль
- КЮАктёр
Ким
Юн-сон
- ХДАктёр
Хо
Дон-вон
- УГАктёр
У
Ган-мин
- КГАктриса
Ким
Гю-ри
- ЮДАктёр
Ю
Джэ-мён
- ЛВСценарист
Ли
Вон-тхэ
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- НДХудожница
Нам
Джи-су
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук