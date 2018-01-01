Чо Хва-сон

WinkЧо Хва-сон
Jo Hwa-seong
- Карьера
- Художник
- Дата рождения
- 8 апреля 1969 г. (56 лет)
Фильмография
- 8.5
Битва в проливе Норян2023, 146 мин
- 8.1
Эксперимент «Ведьма»2022, 132 мин
- 8.5
Битва у острова Хансан2022, 124 мин
- 8.7
Джентльмен2022, 118 минБесплатно
- 9.2
Таксист2017, 131 минБесплатно
- 8.4
Я тебя жду2016, 103 минБесплатно
- 8.7
Исчезнувшее время: Мальчик, который вернулся2016, 124 минБесплатно
- 9.0
Тигр2015, 134 минБесплатно
- 8.8
Мститель: Охота началась2015, 123 минБесплатно