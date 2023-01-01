Битва в проливе Норян (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Знаменитый адмирал Ли Сунсин готовит самое масштабное морское сражение в истории Кореи, положившее конец семилетней Имчжинской войне. Захватывающая «Битва в проливе Норян» — фильм, ставший заключительной частью трилогии режиссера Ким Ханмина о великом флотоводце.



1598 год. Прошло семь лет с начала японского вторжения в государство Чосон. Воинственный регент Японии Тоётоми Хидэёси умер, издав указ об отступлении войск. Тем временем к армии Чосона присоединились силы Империи Мин, которые помогают адмиралу Ли Сунсину удерживать войска полководца Кониси Юкинага в крепости Сунчхон. Юкинага стремится вернуться домой и пытается подкупить вражеских генералов, чтобы те предоставили ему путь к отступлению. Однако Ли Сунсин намерен уничтожить всех захватчиков. Поняв, что пути назад нет, Юкинага начинает готовиться к масштабному сражению, в котором схлестнутся силы трех государств.



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