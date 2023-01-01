Битва в проливе Норян (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Знаменитый адмирал Ли Сунсин готовит самое масштабное морское сражение в истории Кореи, положившее конец семилетней Имчжинской войне. Захватывающая «Битва в проливе Норян» — фильм, ставший заключительной частью трилогии режиссера Ким Ханмина о великом флотоводце.
1598 год. Прошло семь лет с начала японского вторжения в государство Чосон. Воинственный регент Японии Тоётоми Хидэёси умер, издав указ об отступлении войск. Тем временем к армии Чосона присоединились силы Империи Мин, которые помогают адмиралу Ли Сунсину удерживать войска полководца Кониси Юкинага в крепости Сунчхон. Юкинага стремится вернуться домой и пытается подкупить вражеских генералов, чтобы те предоставили ему путь к отступлению. Однако Ли Сунсин намерен уничтожить всех захватчиков. Поняв, что пути назад нет, Юкинага начинает готовиться к масштабному сражению, в котором схлестнутся силы трех государств.
Зрелищное противостояние ждет вас в масштабном историческом экшене «Битва в проливе Норян» 2023 года, смотреть онлайн который вы сможете на Wink.
Битва в проливе Норян смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хан-мин
- КЮАктёр
Ким
Юн-сок
- ЧДАктёр
Чон
Джэ-ён
- ПЮАктёр
Пэк
Юн-щик
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- ЛИАктёр
Лим
Иль-гю
- ЧУАктёр
Чон
Ун-джон
- ЛМАктёр
Ли
Му-сэн
- ЧСАктёр
Чу
Сок-тхэ
- КДАктёр
Ким
Джун-хи
- АСАктёр
Ан
Сон-бон
- КХСценарист
Ким
Хан-мин
- ЮХСценарист
Юн
Хон-ги
- ЛНСценарист
Ли
На-ра
- КХПродюсер
Ким
Хан-мин
- ИЛАктёр дубляжа
Иван
Литвинов
- ВМАктёр дубляжа
Вадим
Максимов
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон