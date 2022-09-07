Эксперимент «Ведьма» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продолжение корейского фантастического хита «Ведьма» от сценариста «Я видел дьявола». Теперь – с новой героиней, свежими загадками и еще более кровавым экшном. Молодая девушка приходит в себя в большой лаборатории посреди мертвых тел и луж крови. Она не помнит, что произошло, и сбегает из здания, но быстро оказывается в руках гангстеров. Вскоре они узнают, что встретили существо невероятной силы, а загадочная девушка спасает их заложницу – молодую Кeнхи. Так жертва экспериментов находит подругу и союзницу в грядущей схватке.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПХРежиссёр
Пак
Хун-джон
- ЩЩАктриса
Щин
Щи-а
- ПЫАктриса
Пак
Ын-бин
- СЫАктриса
Со
Ын-су
- ЧГАктёр
Чин
Гу
- СЮАктёр
Сон
Ю-бин
- ЧМАктриса
Чо
Мин-су
- ЛДАктёр
Ли
Джон-сок
- ДДАктёр
Джастин
Джон Харви
- ЧСАктёр
Чха
Сун-бэ
- ПСАктриса
Пён
Со-юн
- ПХСценарист
Пак
Хун-джон
- ПХПродюсер
Пак
Хун-джон
- ЧГПродюсер
Чан
Гён-ик
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КЁОператор
Ким
Ён-хо
- МКомпозитор
Моуг