Продолжение корейского фантастического хита «Ведьма» от сценариста «Я видел дьявола». Теперь – с новой героиней, свежими загадками и еще более кровавым экшном. Молодая девушка приходит в себя в большой лаборатории посреди мертвых тел и луж крови. Она не помнит, что произошло, и сбегает из здания, но быстро оказывается в руках гангстеров. Вскоре они узнают, что встретили существо невероятной силы, а загадочная девушка спасает их заложницу – молодую Кeнхи. Так жертва экспериментов находит подругу и союзницу в грядущей схватке.

