Эксперимент «Ведьма»
Wink
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Эксперимент «Ведьма»
8.12022, Manyeo 2
Боевик, Фантастика132 мин18+

Эксперимент «Ведьма» (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продолжение корейского фантастического хита «Ведьма» от сценариста «Я видел дьявола». Теперь – с новой героиней, свежими загадками и еще более кровавым экшном. Молодая девушка приходит в себя в большой лаборатории посреди мертвых тел и луж крови. Она не помнит, что произошло, и сбегает из здания, но быстро оказывается в руках гангстеров. Вскоре они узнают, что встретили существо невероятной силы, а загадочная девушка спасает их заложницу – молодую Кeнхи. Так жертва экспериментов находит подругу и союзницу в грядущей схватке.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эксперимент «Ведьма»»