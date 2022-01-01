Джентльмен
Wink
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Джентльмен
8.72022, Jenteulmaen
Детектив, Криминал118 мин18+

Джентльмен (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Сыщик берется искать пропавшую собаку и ввязывается в крупные неприятности. Остросюжетный боевик из Южной Кореи.

Частный детектив по имени Джин Хьюн-су имеет определенную известность в криминальных кругах. Он всегда готов приступить к работе, если ему предложат достойное вознаграждение. Однажды к мужчине обращается молодая девушка с просьбой найти ее пропавшую собачку. Однако все идет не по плану, и Джин Хьюн-су оказывается в наручниках в прокурорской машине. Автомобиль попадает в страшную аварию, в результате которой прокурор впадает в кому, а главный герой приезжает в больницу с полицейским значком в кармане. Пользуясь новым статусом, Джин Хьюн-су решает выяснить, кто на самом деле его загадочная клиентка.

Сможет ли опытный сыщик докопаться до правды, узнаете в криминальном боевике «Джентльмен». Фильм 2022 смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмен»