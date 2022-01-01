Джентльмен (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Сыщик берется искать пропавшую собаку и ввязывается в крупные неприятности. Остросюжетный боевик из Южной Кореи.
Частный детектив по имени Джин Хьюн-су имеет определенную известность в криминальных кругах. Он всегда готов приступить к работе, если ему предложат достойное вознаграждение. Однажды к мужчине обращается молодая девушка с просьбой найти ее пропавшую собачку. Однако все идет не по плану, и Джин Хьюн-су оказывается в наручниках в прокурорской машине. Автомобиль попадает в страшную аварию, в результате которой прокурор впадает в кому, а главный герой приезжает в больницу с полицейским значком в кармане. Пользуясь новым статусом, Джин Хьюн-су решает выяснить, кто на самом деле его загадочная клиентка.
Сможет ли опытный сыщик докопаться до правды, узнаете в криминальном боевике «Джентльмен». Фильм 2022 смотреть онлайн можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
- КГРежиссёр
Ким
Гён-вон
- ЧДАктёр
Чу
Джи-хун
- ПСАктёр
Пак
Сон-ун
- ЧСАктриса
Чхве
Сон-ын
- ХДАктриса
Хан
Дон-хи
- ЛСАктёр
Лим
Сон-джэ
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- ЛХАктёр
Ли
Хён-гюн
- ХСАктёр
Хон
Сок-пин
- ЧХАктриса
Чхве
Хи-джин
- ХСАктёр
Хан
Сан-чхоль
- КГСценарист
Ким
Гён-вон
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Пет�ров
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ПБОператор
Пён
Бон-сон
- ДКомпозитор
Дальпаран