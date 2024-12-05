Тигр
Wink
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Тигр
9.02015, Daeho
Драма, Исторический134 мин18+

Тигр (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb