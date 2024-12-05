Тигр (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время134 мин / 02:14
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ПХРежиссёр
Пак
Хун-джон
- ЧМАктёр
Чхве
Мин-сик
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- КСАктёр
Ким
Сан-хо
- СЮАктёр
Сон
Ю-бин
- РОАктёр
Рэн
Осуги
- ЧСАктёр
Чон
Сог-вон
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- РМАктриса
Ра
Ми-ран
- ЛНАктриса
Ли
На-ра
- ПХСценарист
Пак
Хун-джон
- ПМПродюсер
Пак
Мин-джон
- ХДПродюсер
Хан
Джэ-док
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КЧМонтажёр
Ким
Чхан-джу
- ЛМОператор
Ли
Мо-гэ
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук