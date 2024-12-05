Тигр (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.

