Сюжет

Корейский исторический эпик со звездой «Решения уйти» Пак Хэ-илем в роли выдающегося адмирала Ли Сунсина, давшего отпор японцам в знаменитом морском сражении XVI века. Имдинская война. Чосон оказывается на пути у Японии, которая пытается захватить Китай. Перспектива быть смятыми войсками Тоетоми Хидэеси кажется для корейского государства неминуемой. Вражеской армии нельзя позволить беспрепятственно пройти через Чосон. В 1592 году в результате нападения японцев оказываются захвачены несколько важных городов, а члены их администрации бегут на север в Пхеньян. Японский адмирал Вакидзава Ясухару считает единственным достойным противником корейского военного Ли Сунсина, командующего уникальными бронированными кораблями кобуксон. Масштабная битва неминуема, и от нее будет зависеть судьба Кореи. О захватывающих морских сражениях и политических интригах расскажет «Битва у острова Хансан» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.



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