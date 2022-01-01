Битва у острова Хансан
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Битва у острова Хансан
8.52022, Hansan: yongui chulhyeon
Военные, Боевики124 мин18+
Талантливый адмирал защищает Корею от захватчиков. Исторический эпик о знаменитом морском сражении
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Битва у острова Хансан (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Корейский исторический эпик со звездой «Решения уйти» Пак Хэ-илем в роли выдающегося адмирала Ли Сунсина, давшего отпор японцам в знаменитом морском сражении XVI века. Имдинская война. Чосон оказывается на пути у Японии, которая пытается захватить Китай. Перспектива быть смятыми войсками Тоетоми Хидэеси кажется для корейского государства неминуемой. Вражеской армии нельзя позволить беспрепятственно пройти через Чосон. В 1592 году в результате нападения японцев оказываются захвачены несколько важных городов, а члены их администрации бегут на север в Пхеньян. Японский адмирал Вакидзава Ясухару считает единственным достойным противником корейского военного Ли Сунсина, командующего уникальными бронированными кораблями кобуксон. Масштабная битва неминуема, и от нее будет зависеть судьба Кореи. О захватывающих морских сражениях и политических интригах расскажет «Битва у острова Хансан» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Исторические, Боевики

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва у острова Хансан»

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