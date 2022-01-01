Битва у острова Хансан (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Корейский исторический эпик со звездой «Решения уйти» Пак Хэ-илем в роли выдающегося адмирала Ли Сунсина, давшего отпор японцам в знаменитом морском сражении XVI века. Имдинская война. Чосон оказывается на пути у Японии, которая пытается захватить Китай. Перспектива быть смятыми войсками Тоетоми Хидэеси кажется для корейского государства неминуемой. Вражеской армии нельзя позволить беспрепятственно пройти через Чосон. В 1592 году в результате нападения японцев оказываются захвачены несколько важных городов, а члены их администрации бегут на север в Пхеньян. Японский адмирал Вакидзава Ясухару считает единственным достойным противником корейского военного Ли Сунсина, командующего уникальными бронированными кораблями кобуксон. Масштабная битва неминуема, и от нее будет зависеть судьба Кореи. О захватывающих морских сражениях и политических интригах расскажет «Битва у острова Хансан» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики
Рейтинг
- КХРежиссёр
Ким
Хан-мин
- ПХ�Актёр
Пак
Хэ-иль
- ПЁАктёр
Пён
Ё-хан
- АСАктёр
Ан
Сон-ги
- СХАктёр
Сон
Хён-джу
- КСАктёр
Ким
Сон-гю
- КСАктёр
Ким
Сон-гюн
- КХАктриса
Ким
Хян-ги
- ТАктёр
Тхэгён
- КМАктёр
Кон
Мён
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хван
- КХСценарист
Ким
Хан-мин
- ЮХСценарист
Юн
Хон-ги
- ЛНСценарист
Ли
На-ра
- КХПродюсер
Ким
Хан-мин
- ЩЧПродюсер
Щин
Чхан-хван
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон