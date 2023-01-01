Илья Крутояров
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 21 июня 1994 г. (30 лет)
Биография
Илья Крутояров – актер дубляжа популярных зарубежных фильмов и телесериалов, родился 21 июня 1994 г. (Москва, Российская Федерация). Также известен благодаря своим немногочисленным, но заметным работам в отечественном кино. После окончания школы он продолжил обучение в специализированном вузе Москвы. Его основной целью была работа в области киноискусства. Первые роли Ильи Крутикова не принесли ему желаемого удовлетворения, но глубокий, проникновенный голос молодого актера был замечен продюсерами. В результате ему начали поступать выгодные предложения работы в сфере дублирования фильмов. Первый же опыт сыграл свою ключевую роль. Актер вошел во вкус и решил более профессионально заниматься дублированием зарубежных кинокартин. Как показала жизнь, выбор был правильным, и на данный момент отечественный телезритель может наслаждаться своими любимыми телесериалами в его талантливой озвучке. Среди популярных фильмов Ильи Крутоярова можно выделить работу над кинокартинами «Разлом времени», «Красивый, плохой, злой», «Будка поцелуев», «Любовь со взломом», «Берлин, я люблю тебя», «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана», «Однажды в Голливуде», сериал «Ведьмак» и многие другие.
Фильмография
- 7.5
Челюсти. Кровавый риф2024, 82 мин
- 8.0
Моя жена – киллер2023, 96 минБесплатно
- 8.6
Танцующая королева2023, 88 минБесплатно
- 9.1
Дозор джунглей: Кругосветка2023, 85 мин
- 9.4
Звук свободы2023, 125 минБесплатно
- 8.5
Битва у острова Хансан2022, 124 мин
- 5.3
Щелкунчик убивает2022, 79 мин
- 7.6
Вооруженное ограбление2022, 72 минБесплатно
- 8.9
Под прикрытием2022
- 7.5
Странный Эл2022, 103 минБесплатно
- 8.9
Тайна матери2022
- 9.0
RRR: Рядом ревет революция2022, 173 мин
- 7.8
Черная метка2022, 90 мин
- 5.9
Холодная река2022, 90 минБесплатно
- 8.7
Нахимовцы2021, 83 минБесплатно
- 9.1
Я и есть Джелаладдин2021
- 7.7
Шимпанзе под прикрытием2021, 78 минБесплатно
- 9.4
Волк и лев2021, 95 мин
- 7.6
Запретная зона2021Бесплатно
- 6.4
Имплант2021, 92 минБесплатно