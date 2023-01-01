Биография

Илья Крутояров – актер дубляжа популярных зарубежных фильмов и телесериалов, родился 21 июня 1994 г. (Москва, Российская Федерация). Также известен благодаря своим немногочисленным, но заметным работам в отечественном кино. После окончания школы он продолжил обучение в специализированном вузе Москвы. Его основной целью была работа в области киноискусства. Первые роли Ильи Крутикова не принесли ему желаемого удовлетворения, но глубокий, проникновенный голос молодого актера был замечен продюсерами. В результате ему начали поступать выгодные предложения работы в сфере дублирования фильмов. Первый же опыт сыграл свою ключевую роль. Актер вошел во вкус и решил более профессионально заниматься дублированием зарубежных кинокартин. Как показала жизнь, выбор был правильным, и на данный момент отечественный телезритель может наслаждаться своими любимыми телесериалами в его талантливой озвучке. Среди популярных фильмов Ильи Крутоярова можно выделить работу над кинокартинами «Разлом времени», «Красивый, плохой, злой», «Будка поцелуев», «Любовь со взломом», «Берлин, я люблю тебя», «Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана», «Однажды в Голливуде», сериал «Ведьмак» и многие другие.