Шимпанзе под прикрытием (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Коварные злодеи вынашивают план по созданию высокотехнологичного оружия, и ЦРУ готовит ответ, призвав на помощь Сэма, первого агента-шимпанзе. Хотя его команде удается нарушить планы негодяев, жертвой операции становится девочка-подросток, которую теперь нужно во что бы то ни стало спасти.
Шимпанзе под прикрытием смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
2.8 IMDb
- АЗРежиссёр
Али
Замани
- СШАктёр
Ски�п
Швинк
- СААктриса
София
Алонги
- ЛРАктёр
Лукас
Росс
- МКАктриса
Мэдлин
Кинтц
- БКАктёр
Брэнди
Клифтон
- ЛФАктриса
Леа
Филпотт
- ЭРАктёр
Энджел
Розарио мл.
- МЛАктёр
Мэттлок
Лондон
- ДЛАктриса
Да
Ли
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Маккартни
- ЗЗПродюсер
Зеус
Замани
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АБХудожница
Алисса
Блэр Коутон