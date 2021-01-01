Шимпанзе под прикрытием (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Коварные злодеи вынашивают план по созданию высокотехнологичного оружия, и ЦРУ готовит ответ, призвав на помощь Сэма, первого агента-шимпанзе. Хотя его команде удается нарушить планы негодяев, жертвой операции становится девочка-подросток, которую теперь нужно во что бы то ни стало спасти.



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