Парни под прикрытием (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.
СтранаСША, Пуэрто Рико
ЖанрБоевик, Триллер
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.6 IMDb
- Режиссёр
Марк
Невелдайн
- Актёр
Коул
Хаузер
- Актёр
Мэл
Гибсон
- МЭАктёр
Маурисио
Энао
- ЧУАктёр
Чарли
Уэбер
- ВТАктёр
Виктор
Турпин
- НРАктёр
Нестор
Родульфо
- ДСАктёр
Джей
Стефан
- ХРАктёр
Хулио
Рамос Велес
- ДКАктриса
Джеки
Крус
- ДРАктёр
Джоксан
Рамос
- ХААктёр
Хорхе
Антарес
- ДСАктриса
Джулия
Сандстром
- РТАктёр
Ронал
Техада
- Р«Актёр
Рамиро
«Рамир» Дельгадо Руис
- СФАктёр
Саймон
Филлипс
- ЖПАктёр
Жан
Пьер Пратс
- ДАСценарист
Дэниэл
Адамс
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ШСПродюсер
Шон
Сангани
- СЭПродюсер
Сью
Эйкенс
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- КЧМонтажёр
Кристофер
Чибелли