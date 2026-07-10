Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.

