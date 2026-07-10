Парни под прикрытием
Wink
Фильмы
Парни под прикрытием
2022, Panama
Боевик, Триллер90 мин16+
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Парни под прикрытием (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.

Страна
США, Пуэрто Рико
Жанр
Боевик, Триллер
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Парни под прикрытием»