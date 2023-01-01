Мэл Гибсон
Mel Gibson
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 3 января 1956 г. (69 лет)
Биография
Мэл Гибсон — актер, режиссер, сценарист. Двукратный обладатель «Оскара», за режиссерскую работу над «Храбрым сердцем» получил «Золотой глобус». Офицер ордена Австралии. Родился в Нью-Йорке 3 января 1956 года. Школу будущий кинодеятель окончил в Австралии. Далее учился в Национальном институте театрального дела в Сиднее. В школьные годы Гибсон получил образование в католическом колледже Святого Льва в Варунге. Фильмография Мэла Гибсона насчитывает более 70 проектов. Актер наиболее известен по таким лентам, как комедийный боевик «Эйр Америка», комично-романтичный триллер «Птичка на проводе», зрелищный эпос «Храброе сердце», драма «Патриот», сай-фай-триллер «Знаки», триллер о мести «Возмездие», драма Джоди Фостер о принятии себя и других людей «Бобер», криминальная драма с погонями и стрельбой «„Веселые“ каникулы», треш-боевик с камео Илона Маска и актерским дебютом Леди Гаги «Мачете убивает» и солидный экшен-триллер «Кровный отец».
Фильмография
Актёр
- 7.5
Время расплаты2023, 88 мин
- 8.0
Дорога отчаяния2023, 107 мин
- 8.0
Асфальтовые джунгли2023, 113 минБесплатно
- 8.6
Бандит2022, 120 мин
- 8.1
В эфире2022, 99 мин
- 7.7
Одинокий волк2021, 94 мин
- 7.8
Вальдо2021, 106 минБесплатно
- 7.9
Сила стихии2020, 90 мин
- 8.8
День курка2019, 96 мин
- 8.3
Закатать в асфальт2018, 152 минБесплатно
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 8.5
Мачете убивает2013, 103 мин
- 9.0
"Веселые" каникулы2011, 92 мин
- 9.4
Чего хотят женщины2000, 121 минБесплатно
- 8.6
Волшебная история1997, 93 мин
- 9.1
Человек без лица1993, 110 мин
- 8.8
Эйр Америка1990, 108 минБесплатно
- 8.7
Гамлет1990, 129 минБесплатно