Биография

Мэл Гибсон — актер, режиссер, сценарист. Двукратный обладатель «Оскара», за режиссерскую работу над «Храбрым сердцем» получил «Золотой глобус». Офицер ордена Австралии. Родился в Нью-Йорке 3 января 1956 года. Школу будущий кинодеятель окончил в Австралии. Далее учился в Национальном институте театрального дела в Сиднее. В школьные годы Гибсон получил образование в католическом колледже Святого Льва в Варунге. Фильмография Мэла Гибсона насчитывает более 70 проектов. Актер наиболее известен по таким лентам, как комедийный боевик «Эйр Америка», комично-романтичный триллер «Птичка на проводе», зрелищный эпос «Храброе сердце», драма «Патриот», сай-фай-триллер «Знаки», триллер о мести «Возмездие», драма Джоди Фостер о принятии себя и других людей «Бобер», криминальная драма с погонями и стрельбой «„Веселые“ каникулы», треш-боевик с камео Илона Маска и актерским дебютом Леди Гаги «Мачете убивает» и солидный экшен-триллер «Кровный отец».