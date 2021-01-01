Вальдо (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Американо-британский комедийный детектив с Мелом Гибсоном и Чарли Ханнэмом. Бывший полицейский Чарли Вальдо давно отошел от дел. После досадного скандала детектив уволился из органов и поселился в уединенном �домике посреди леса. Однако ему выпадает шанс вернуться в профессию, чтобы расследовать убийство жены актера Алистера Пинча. Звезду популярного телешоу и большого любителя приложиться к бутылке подозревают в совершении преступления, но Пинч клянется, что не помнит событий той ночи. Но что покажет следствие?
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ТКРежиссёр
Тим
Киркби
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Мэл
Гибсон
- ЛФАктриса
Люси
Фрай
- Актёр
Руперт
Френд
- Актриса
Морена
Баккарин
- ДСАктёр
Джейкоб
Скипио
- Актёр
Клэнси
Браун
- Актёр
Дэвид
Паскуэзи
- СФАктриса
Софи
Фату
- РГАктриса
Робин
Гивенс
- ХГСценарист
Ховард
Гулд
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЛФХудожница
Линн
Фалконер
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел