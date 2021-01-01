Вальдо
Wink
Фильмы
Вальдо
7.82021, Last Looks
Триллеры, Детективы106 мин18+

Вальдо (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Американо-британский комедийный детектив с Мелом Гибсоном и Чарли Ханнэмом. Бывший полицейский Чарли Вальдо давно отошел от дел. После досадного скандала детектив уволился из органов и поселился в уединенном домике посреди леса. Однако ему выпадает шанс вернуться в профессию, чтобы расследовать убийство жены актера Алистера Пинча. Звезду популярного телешоу и большого любителя приложиться к бутылке подозревают в совершении преступления, но Пинч клянется, что не помнит событий той ночи. Но что покажет следствие?

Вальдо смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вальдо»

Всё