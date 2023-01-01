Биография

Дэвид Паскуэзи – американский актер, сценарист и продюсер, «звезда» фильмов «Отец невесты» и «Чикаго в огне». В 2009 году он получил престижную театральную премию имени Т. Джефферсона. Паскуэзи родился в 1963 году в Чикаго (США). После обучения в простой школе он поступил в театральную школу при знаменитой студии «Второй город». Получив диплом, он сотрудничал с такими театрами, как The Second City, Improv Institute и другие. С Тиджеем Ягодовским Дэвид Паскуэзи играл в спектакле «Ти Джей и Дэйв», который имел большой успех у зрителей. В 2009 году вышел документальный фильм, посвященный этому спектаклю и актерам, в нем задействованным. Актер много снимается в кино и работает на телевидении. Его дебютом стала работа в фильме «Дневной свет». Известные фильмы Дэвида Паскуэзи: «День сурка», «Ангелы и Демоны», «Босс», «Вернись ко мне», «Ложа 49» и многие другие. Кроме актерского амплуа Паскуэзи работает в качестве сценариста и продюсера. Артист женат, у него двое уже взрослых сыновей. Он обожает свою семью, хороший юмор и качественную литературу. Несмотря на то, что в его творческой копилке более 80 ролей, актер продолжает сниматься в кино и сериалах, появляется в телевизионных шоу.