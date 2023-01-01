Чарли Ханнэм

Биография

Чарльз Ханнэм — английский актер и сценарист. Известен по роли Джексона Теллера в сериале FX «Сыны анархии», за которую он дважды был номинирован на телевизионную премию «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль. Родился в городе Ньюкасл-апон-Тайн 10 апреля 1980 года. В подростковом возрасте будущий кинодеятель играл в регби. После того, как Чарльз изучил школьную программу и сдал экзамены, он поступил в Камбрийский колледж искусств и дизайна в Карлайле. Там он получил степень в области теории и истории кино, чтобы писать сценарии и снимать собственные фильмы. Чарльз Ханнэм известен по ролям в лентах «Николас Никлби», «Хулиганы», «Тихоокеанский рубеж», «Багровый пик», «Затерянный город Z», «Меч короля Артура», «Тройная граница», «Джентльмены» и «Вальдо». Также одни из его самых заметных телевизионных ролей — Натан Мэлони в драме Channel 4 «Близкие друзья» и Ллойд Хейт в сериале Fox «Неопределившиеся».