Джентльмены (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Криминальная комедия «Джентльмены» от Гая Ричи о наркобароне, решившем продать свой бизнес и уйти на покой. В главных ролях — Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэм.
Микки Пирсон с самой юности продает марихуану, а первыми его покупателями были оксфордские студенты. Когда его дело начало набирать обороты, ушлый парень придумал гениальную схему нелегального бизнеса с использованием старинных британских поместий. Несмотря на высокую прибыль и влияние он решает все бросить и уехать подальше со своей красавицей-женой. Однако грандиозным планам мешает мстительный редактор газеты, который находит компромат на наркобарона и передает его партнеру Микки — Рэймонду. Сделка по продаже конопляного наркобизнеса находится под угрозой, ведь сорвать ее желают не только другие гангстеры, но и аристократы со своими отпрысками, а также гопники, преследующие собственные цели.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Генри
Голдинг
- Актёр
Хью
Грант
- МДАктриса
Мишель
Докери
- Актёр
Джереми
Стронг
- Актёр
Эдди
Марсан
- ДВАктёр
Джейсон
Вонг
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Лин
Рене
- Сценарист
Гай
Ричи
- АЭСценарист
Айван
Эткинсон
- МДСценарист
Марн
Дэвис
- ЛБСценарист
Лорен
Бонд
- АЭПродюсер
Айван
Эткинсон
- Продюсер
Билл
Блок
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ПММонтажёр
Пол
Мачлисс
- КБКомпозитор
Кристофер
Бенстед