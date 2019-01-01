Джентльмены (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальная комедия «Джентльмены» от Гая Ричи о наркобароне, решившем продать свой бизнес и уйти на покой. В главных ролях — Мэттью МакКонахи и Чарли Ханнэм.



Микки Пирсон с самой юности продает марихуану, а первыми его покупателями были оксфордские студенты. Когда его дело начало набирать обороты, ушлый парень придумал гениальную схему нелегального бизнеса с использованием старинных британских поместий. Несмотря на высокую прибыль и влияние он решает все бросить и уехать подальше со своей красавицей-женой. Однако грандиозным планам мешает мстительный редактор газеты, который находит компромат на наркобарона и передает его партнеру Микки — Рэймонду. Сделка по продаже конопляного наркобизнеса находится под угрозой, ведь сорвать ее желают не только другие гангстеры, но и аристократы со своими отпрысками, а также гопники, преследующие собственные цели.



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