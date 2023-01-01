Биография

Мэттью МакКонахи — актер, продюсер и режиссер. Обладатель нескольких премий за выдающуюся работу. Родился в Увалде 4 ноября 1969 года. Еще с детства Мэттью мечтал связать свою жизнь с творчеством, поэтому, окончив школу, поступил в Техасский университет. Во время учебы его заметил продюсер Дон Филлипс и предложил роль в кинокартине «Под кайфом в смятении». После окончания университета он переехал в Лос-Анджелес, где его карьера и начала развиваться. В 1996 году Мэттью МакКонахи сыграл в фильме «Время убивать». Благодаря работе над этой лентой его стали замечать режиссеры. Впоследствии Мэттью создал собственную компанию, написал сценарий к фильму «Мятежник» и начал режиссерскую и продюсерскую карьеру.