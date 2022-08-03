Море соблазна (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Неонуарная драма «Море соблазна» 2019 года начинается как триллер о человеке, который пытается убежать от прошлого, но постепенно превращающаяся в куда более странную и неожиданную историю.



Бывший военный Бейкер Дилл живет на отдаленном тропическом острове и зарабатывает тем, что на своем катере возит туристов на морскую рыбалку. Внезапно в его спокойную размеренную жизнь врывается бывшая жена Карен. Женщина умоляет Бейкера защитить ее и сына от нового мужа — жестокого миллионера Фрэнка. Но чем глубже Дилл погружается в эту историю, тем более странным и непонятным становится происходящее: на острове все знают о его действиях раньше, чем он делает выбор, случайные фразы звучат как подсказки, а само пространство будто подстраивается под него. Постепенно Бейкер начинает подозревать, что вокруг него — не совсем настоящий мир.



Фильм «Море соблазна» понравится зрителям, которые любят атмосферные триллеры, играющие с восприятием и жанровыми рамками. Картину, главные роли в которой сыграли Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, можно смотреть на видеосервисе Wink.

