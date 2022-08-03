Море соблазна (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Неонуарная драма «Море соблазна» 2019 года начинается как триллер о человеке, который пытается убежать от прошлого, но постепенно превращающаяся в куда более странную и неожиданную историю.
Бывший военный Бейкер Дилл живет на отдаленном тропическом острове и зарабатывает тем, что на своем катере возит туристов на морскую рыбалку. Внезапно в его спокойную размеренную жизнь врывается бывшая жена Карен. Женщина умоляет Бейкера защитить ее и сына от нового мужа — жестокого миллионера Фрэнка. Но чем глубже Дилл погружается в эту историю, тем более странным и непонятным становится происходящее: на острове все знают о его действиях раньше, чем он делает выбор, случайные фразы звучат как подсказки, а само пространство будто подстраивается под него. Постепенно Бейкер начинает подозревать, что вокруг него — не совсем настоящий мир.
Фильм «Море соблазна» понравится зрителям, которые любят атмосферные триллеры, играющие с восприятием и жанровыми рамками. Картину, главные роли в которой сыграли Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, можно смотреть на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Найт
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актёр
Джереми
Стронг
- ШБАктриса
Шарлотта
Батлер
- ДБАктёр
Дэвид
Батлер
- РСАктёр
Рафаэль
Сайех
- МРАктёр
Майкл
Ричард
- Сценарист
Стивен
Найт
- СФПродюсер
Стюарт
Форд
- АХПродюсер
Андреас
Хабермейер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- КМХудожница
Кристина
Мур
- ДГХудожник
Дэнни
Гликер
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс
- ДХОператор
Джесс
Холл
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш