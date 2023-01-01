Биография

Английский сценарист и режиссер Стивен Найт родился в 1959 г. Был назначен главнокомандующим Ордена Британской империи (CBE) в новогодних наградах 2020 года за заслуги перед драматическим искусством, развлечениями и общественностью в Бирмингеме. Найт является одним из трех создателей книги «Кто хочет стать миллионером?», по которой было подготовлено знаменитое игровое шоу, транслируемое примерно в 160 странах по всему миру. Ранее будущий деятель изучал английский язык в Университетском колледже Лондона (UCL), где сегодня он является почетным членом. У него трое детей. Кинофильм «Локк» (2014) с Томом Харди в главной роли, снятый по сценарию этого талантливого мастера, получил премию британского независимого кино в 2013 году за лучший сценарий. В дополнение к своим сценариям, в качестве режиссера фильма Найт участвовал при съемках картин: «Союзники» и «Ноябрьские преступники». Найт снял также несколько эпизодов телесериала, для которого он также часто писал сценарии, – т/с «Детективы». Его третий фильм в качестве режиссера – триллер «Безмятежность», который он также написал и в котором снимались Мэтью МакКонахи, Дайан Лейн и Энн Хэтэуэй. Фильм вышел в прокат в 2019 году.