Фильм Спенсер (2021)
О фильме
Принцесса Диана приезжает во дворец королевской семьи на Рождество. Ей нужно изображать радость и веселье, хотя она ненавидит местные праздничные ритуалы, пытается переварить новость об измене своего мужа Чарльза и понимает, что за ней постоянно следит человек, специально нанятый монархическими родственниками. Отчаяние Леди Ди граничит с помешательством, и ей начинает мерещиться призрак Анны Болейн. Фильм по задумке стилизован под телевидение 80х годов.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ПЛРежиссёр
Пабло
Ларраин
- Актриса
Кристен
Стюарт
- ДФАктёр
Джек
Фартинг
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- Актриса
Салли
Хокинс
- ДНАктёр
Джек
Нилен
- ФСАктёр
Фредди
Спрай
- ЭДАктриса
Эмма
Дарвол-Смит
- СГАктриса
Стелла
Гонет
- РЗАктёр
Рихард
Заммель
- Сценарист
Стивен
Найт
- МАПродюсер
Марен
Аде
- ЙДПродюсер
Йонас
Дорнбах
- ЯЯПродюсер
Янина
Яковски
- ХдПродюсер
Хуан
де Диос Ларраин
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ССМонтажёр
Себастьян
Сепульведа
- КМОператор
Клер
Матон
- ДГКомпозитор
Джонни
Гринвуд