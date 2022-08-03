Фильм Спенсер (2021)

Принцесса Диана приезжает во дворец королевской семьи на Рождество. Ей нужно изображать радость и веселье, хотя она ненавидит местные праздничные ритуалы, пытается переварить новость об измене своего мужа Чарльза и понимает, что за ней постоянно следит человек, специально нанятый монархическими родственниками. Отчаяние Леди Ди граничит с помешательством, и ей начинает мерещиться призрак Анны Болейн. Фильм по задумке стилизован под телевидение 80х годов.

