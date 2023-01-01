Биография

Английский телеведущий и актер Тимоти Леонард Сполл родился 27 февраля 1957 г. Он был назначен кавалером Ордена Британской империи в 2000 г. Его имя стало нарицательным в Великобритании после того, как телезрители увидели Тимоти Сполла в роли Барри Спенсера Тейлора в комедийно-драматическом сериале ITV 1983 года Auf Wiedersehen, Pet. Он является владельцем голландской баржи, на которой он и его жена плыли вокруг Британских островов в рамках сериала BBC Four «Тимоти Сполл: назад в море». Воспитывает троих детей: Паскаль (1976 г. р.), Рэйф (1983 г. р.) и Мерседес-Бенц (1985 г. р.). Живет в Форест-Хилл (Лондон). В 1996 г. ему поставлен диагноз «острый миелоидный лейкоз». С тех пор он старается избегать стрессовых ситуаций на площадках. Дебют в кинематографе состоялся у Сполла в фильме 1979 г. «Квадрофения». Стал высокооплачиваемым голливудским актером, сыграв множество кинематографических ролей, в том числе главную роль Мориса Перли в к/ф «Секреты и ложь» (1996 г.), за которую был номинирован на премию BAFTA за лучшую мужскую роль в кино. Впоследствии он снялся во многих фильмах, включая «Гамлет» (1996 г.), «Николас Никльби» (2002 г.), «Последний самурай» (2003 г.), «Зачарованные» (2007 г.), «Джинджер и Роза» (2012 г.), «Отрицание» (2016 г.) и «Вечеринка» (2017 г.). Он также играл Питера Петтигрю в фильмах о Гарри Поттере. Артист исполнил ведущий вокал в песне «Дьявол-англичанин» из к/ф «Готика» (1986 г.).