Крушение мира
Wink
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Крушение мира
2024, Rich Flu
Триллеры, Фантастика18+
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Фильм Крушение мира

Сюжет

Внезапно самые влиятельные люди мира один за другим умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Крушение мира»