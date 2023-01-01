Биография

Мэри Элизабет Уинстэд — американская актриса, певица, продюсер. Обладательница премии «Сатурн» в категории «Лучшая киноактриса» за участие в триллере «Кловерфилд, 10». Родилась в городе Роки-Маунт, США, 28 ноября 1984 года. В детстве пела в хоре, увлекалась балетом, выступала в школьных театральных постановках. Прошла отбор в престижную нью-йоркскую балетную школу Джоффри, где занималась танцами и изучала актерское мастерство. Уже в ранние годы выступала на Бродвее. Мэри Элизабет Уинстэд начала путь в кинематографе со съемок в эпизодах драм «Земля обетованная» и «Долгая дорога домой». Сыграла яркие роли в ленте «Страсть», сериалах «Волчье озеро», «Вернуть из мертвых». Всемирную популярность получила за участие в топовых фильмах ужасов — «Звонок-2», «Черное Рождество», «Пункт назначения — 3», «Доказательство смерти», «Нечто». В 2007 году снялась в одной из главных ролей боевика «Крепкий орешек — 4», который оказался финансово успешным и получил популярность среди зрителей. Сразу за этим последовало предложение сняться в остросюжетном фильме «Доказательство смерти» режиссера Квентина Тарантино. Также в фильмографии актрисы участие в картинах «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Фарго», «Гемини» и других. Является исполнительным продюсером двух короткометражек — в жанре ужасов «Магнификат» и комедии «Волчонок». Продюсировала драму «Изъяны» режиссер Райли Стернса. За роль в картине «Бобби» вместе с другими актерами проекта стала лауреатом премии Гильдии киноактеров.