Черное рождество (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
7.02006, Black Christmas
Ужасы80 мин18+
О фильме
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ГМРежиссёр
Глен
Морган
- Актриса
Кэти
Кэссиди
- МТАктриса
Мишель
Трахтенберг
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актриса
Лэйси
Шабер
- ККАктриса
Кристен
Клоук
- Актриса
Андреа
Мартин
- КЛАктриса
Кристал
Лоу
- ОХАктёр
Оливер
Хадсон
- ККАктриса
Карин
Коновал
- ДФАктёр
Дин
Фрисс
- ГМСценарист
Глен
Морган
- МАПродюсер
Марти
Адельштейн
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- ГМПродюсер
Глен
Морган
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Барто
- ГМХудожник
Грегори
Мах
- МЛХудожник
Марк
Лэйн
- КДМонтажёр
Крис
Дж. Уиллингэм
- ШУКомпозитор
Ширли
Уокер