Черное рождество
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Черное рождество

Черное рождество (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

7.02006, Black Christmas
Ужасы80 мин18+

О фильме

Много лет назад, будучи ещe ребенком, своими собственными глазами Билли видел, как его мать жестоко убила отца. А затем заперла его, своего единственного свидетеля, на чердаке. Как собаку. На долгие годы. Но однажды Билли удалось бежать.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черное рождество»