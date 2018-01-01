Биография

Мишель Трахтенберг — американская актриса и телеведущая с еврейскими и русскими корнями, получившая известность благодаря роли Дон Саммерс в популярном сериале «Баффи — истребительница вампиров». Обладательница премии «Молодой актер». Актриса родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. В детстве занималась балетом и с 3 лет снималась в рекламе. Всего на ее счету более сотни рекламных роликов. В 1991 году, когда ей было всего 6 лет, Мишель появилась в сериале «Закон и порядок», а первую заметную роль получила в 1994 году в сериале «Приключения Пита и Пита». Мишель Трахтенберг еще в юные годы появилась в семейной комедии «Богатенький Ричи-2» с Маколеем Калкиным. Позднее она сыграла в комедийном супергеройском фильме «Инспектор Гаджет», популярных комедиях «Евротур» и «Папе снова 17», биографической драме «Убийство Кеннеди». Ее также можно видеть в сериалах «Доктор Хаус», «Клиент всегда мертв», «Сплетница», «Мыслить как преступник», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Сонная лощина». Помимо актерской карьеры, Мишель активно занимается озвучкой. Она озвучила такие мультфильмы, как «Супергеройский отряд», «Dragonlance: Драконы осенних сумерек».