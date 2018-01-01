Биография

Кэти Кэссиди — американская актриса, модель и певица. Родилась в Лос-Анджелесе 25 ноября 1986 года. Кэтрин Эвелин Анита Кэссиди-Бенедон происходит из творческой семьи. Ее родители — модель Шерри Бенедон и певец Дэвид Кэссиди, бабушка и дедушка — актеры Эвелин Уорд и Джек Кэссиди, дяди — актеры Шон и Райан Кэссиди. Кэти с детства была увлечена шоу-бизнесом, занималась танцами, музыкой, изучала актерское мастерство. Девушка участвовала в школьных спектаклях и работала моделью. Актерский дебют на телеэкране состоялся в 2003 году, когда Кэти досталась роль в сериале «Женская бригада». Кэти Кэссиди можно увидеть в образе первого воплощения демоницы Руби в культовом сериале «Сверхъестественное», а также Джульет Шарп в сериале «Сплетница». Она появилась в комедийной драме «Клик: с пультом по жизни», в хоррорах «Черное Рождество» и «Кошмар на улице Вязов», в триллере «Заложница». Также актриса играла в сериалах «Остров Харпера», «Мерлоуз Плэйс», «Новенькая». С 2012 года Кэти присоединилась к касту сериалов супергеройской вселенной канала CW «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня».