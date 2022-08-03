Монте-Карло (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Во время долгожданной поездки в Париж обычную техасскую выпускницу школы принимают за избалованную британскую светскую львицу. Солнечный ромком «Монте-Карло» — фильм с Селеной Гомес о том, что внешность бывает обманчива.
Грейс недавно закончила школу и с нетерпением готовится к путешествию в Париж, ради которого она так долго вкалывала официанткой. Вместе с ней едет ее лучшая подруга Эмма, а также сводная сестра Мег. Поначалу поездка кажется катастрофой: девушек кидают на деньги, поселяют в крошечном номере, а на экскурсиях им не хватает времени насладиться городом. В один прекрасный момент туристический автобус уезжает без них, оставив Грейс, Эмму и Мег под дождем. Девушки забегают в дорогой отель, где сотрудники и папарацци внезапно принимают Грейс за британскую светскую львицу Корделию, которая должна пожертвовать драгоценное ожерелье на благотворительном аукционе. С этого момента путь Грейс и ее подруг лежит в Монте-Карло, где девушек ждет роскошная жизнь и сказочная любовь.
Чтобы узнать, как долго героиням удастся поддерживать иллюзию, смотрите фильм «Монте-Карло» в подписке Amediateka на Wink.
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мелодрама
КачествоSD
Время104 мин / 01:44
Рейтинг
- Актриса
Селена
Гомес
- Актриса
Лейтон
Мистер
- Актриса
Кэти
Кэссиди
- Актёр
Кори
Монтейт
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- Актёр
Бретт
Каллен
- АФАктриса
Аманда
Фейрбэнк-Хайнс
- ДКАктёр
Джо
Кэмп III
- Актёр
Люк
Брейси
- ВЛАктриса
Валери
Лемерсье
- ММСценарист
Мария
Мадженти
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Продюсер
Николь
Кидман
- Продюсер
Арнон
Милчен
- СОАктриса дубляжа
Светлана
Олешковская
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МДАктриса дубляжа
Марина
Дараган
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино