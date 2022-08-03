Монте-Карло (фильм, 2011) смотреть онлайн

Во время долгожданной поездки в Париж обычную техасскую выпускницу школы принимают за избалованную британскую светскую львицу. Солнечный ромком «Монте-Карло» — фильм с Селеной Гомес о том, что внешность бывает обманчива.



Грейс недавно закончила школу и с нетерпением готовится к путешествию в Париж, ради которого она так долго вкалывала официанткой. Вместе с ней едет ее лучшая подруга Эмма, а также сводная сестра Мег. Поначалу поездка кажется катастрофой: девушек кидают на деньги, поселяют в крошечном номере, а на экскурсиях им не хватает времени насладиться городом. В один прекрасный момент туристический автобус уезжает без них, оставив Грейс, Эмму и Мег под дождем. Девушки забегают в дорогой отель, где сотрудники и папарацци внезапно принимают Грейс за британскую светскую львицу Корделию, которая должна пожертвовать драгоценное ожерелье на благотворительном аукционе. С этого момента путь Грейс и ее подруг лежит в Монте-Карло, где девушек ждет роскошная жизнь и сказочная любовь.



