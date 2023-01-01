Биография

Люк Брейси — австралийский актер и продюсер. Родился в Сиднее 26 апреля 1989 года. С детства занимался спортом, много времени катался на серфе и мечтал связать свою жизнь с регби. Однако все изменило одно приглашение пройти кастинг на роль плохого парня Трея Палмера в мыльной опере «Домой и в путь». Люка утвердили, и он дебютировал на телеэкранах в 2009 году. Это был успех, после которого молодой человек переехал в США, где продолжить карьеру актера. На сегодняшний день в фильмографии Люка Брейси два десятка картин, фильмов и сериалов. Среди них: «Танцевальная академия», «Монте-Карло», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Лучшее во мне», «Человек ноября», «На гребне волны», «По соображениям совести», «Битва при Лонгтане», «И повсюду тлеют пожары», «Пара на праздники», «Элвис», «Знакомство родителей» и «Дорога милосердия». Актер выступил одним из продюсеров мелодрамы «Еще одна настоящая любовь». Нередко его можно видеть в рекламных компаниях. Например, он снялся в ролике о выходе аромата Ralph Lauren Polo Red Extreme.