Еще одна настоящая любовь (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодрама с Симу Лю о женщине, узнавшей, что муж, которого она долгие годы считала погибшим, на самом деле жив — вот только за это время у нее уже появился жених. Эмма пережила тяжелую травму, когда ее муж Джесси пропал без вести после падения вертолета. Она переехала в Массачусетс, чтобы хоть как-то оправиться от трагедии, и спустя четыре года встретила старого друга Сэма. Со временем они стали неразлучны и обручились, но тут выясняется, что Джесси жив и уже долго пытается вернуться к Эмме. Теперь ей предстоит сделать сложный выбор и разбить сердце одному из близких ей мужчин. Что решит Эмма, расскажет фильм «Еще одна настоящая любовь» (2023), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- ФСАктриса
Филлипа
Су
- Актёр
Люк
Брейси
- СЛАктёр
Симу
Лю
- МКАктриса
Микаэла
Конлин
- МОАктёр
Майкл
О’Киф
- ЛТАктриса
Лорен
Том
- ТЭАктёр
Том
Эверетт Скотт
- ББАктриса
Бет
Бродерик
- ГХАктёр
Гэри
Хадсон
- УЯАктриса
Уна
Яффе
- АРСценарист
Алекс
Рейд
- ТДСценарист
Тейлор
Дженкинс Рейд
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ПЯПродюсер
Петр
Якл
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван