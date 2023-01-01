Еще одна настоящая любовь (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодрама с Симу Лю о женщине, узнавшей, что муж, которого она долгие годы считала погибшим, на самом деле жив — вот только за это время у нее уже появился жених. Эмма пережила тяжелую травму, когда ее муж Джесси пропал без вести после падения вертолета. Она переехала в Массачусетс, чтобы хоть как-то оправиться от трагедии, и спустя четыре года встретила старого друга Сэма. Со временем они стали неразлучны и обручились, но тут выясняется, что Джесси жив и уже долго пытается вернуться к Эмме. Теперь ей предстоит сделать сложный выбор и разбить сердце одному из близких ей мужчин. Что решит Эмма, расскажет фильм «Еще одна настоящая любовь» (2023), который можно смотреть онлайн в сервисе Wink.



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