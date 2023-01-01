Биография

Майкл О’Киф – актер, писатель. Родился в 1955 году. Учился в академии искусств при университете Нью-Йорка. Карьеру начал в 15-летнем возрасте со съемок в рекламе зубной пасты. О своей работе говорит так: «Я профессиональный актер уже более 30 лет. Постоянно снимаюсь в кино и на телевидении, играю в театре. Попутно меня номинировали на премию «Золотой глобус» и «Оскар». В 1980 году стал лауреатом премии «Театральный мир». Сцена – это мое! Я сыграл четыре пьесы на Бродвее». Любимая роль О’Кифа – адвокат Кэффи, главный персонаж пьесы «Несколько хороших парней» Аарона Соркина. «Играть в кино очень сложно, – говорит актер. – Обычное дело – снимать одну сцену тридцать или сорок раз в день. Каждый дубль должен быть первым и единственным разом, когда вы исполняете сцену». Лучшие фильмы О’Кифа – драма 1996 года «Призраки Миссисипи», детектив 2000 года «Обещание», триллер 2001 года «Стеклянный дом», комедия Роба Шнайдера «Цыпочка», судебный триллер «Майкл Клейтон», остросюжетная драма 2008 года «Замерзшая река». Зрителю запомнился его Флетчер Стоун из эпизода «Невозможность общаться» сериала «Доктор Хаус». Артистом написаны книги автобиографического содержания.