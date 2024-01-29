В погоне (фильм, 2023) смотреть онлайн

Отчаявшийся отец мчит на помощь дочери, пока на телефоне висит ее похититель. Бенефис актера Люка Брейси в напряженном триллере режиссера «Разрисованной вуали» Джона Кёррана.



У Тома есть около часа, чтобы спасти свою 15-летнюю дочь Руби. Единственная зацепка — голос в его смартфоне, требующий в точности следовать его указаниям. Полиция считает, что именно отец похитил Руби, а бывшая жена требует, чтобы дочь вернулась в целости и сохранности. Но Том не может остановиться и объяснить, что происходит: если он затормозит, то больше никогда не увидит девочку.



Успеет ли Том к своей цели и что повлекло за собой эту трагедию, расскажет «В погоне» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

