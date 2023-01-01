Биография

Тоби Джонс – эксцентричный британский актер кино – родился в английской столице в 1966 году. Номинант премии «Эмми» и «Золотой Глобус». Тоби – продолжатель актерской династии: родители Джонса и один из братьев тоже актеры. После окончания школы юноша продолжил учебу в университете Манчестера и в театральной школе Ж. Лекока, где помимо театрального образования получал уроки клоунады. В личной жизни Джонса все постоянно. У него есть единственная любимая жена Карен и двое детей. Первым фильмом Джонса стала кинолента «Орландо» режиссера С. Поттера. Затем были и другие роли, но по-настоящему востребованным актер стал только в новом веке. Одну из своих главных ролей Тоби Джонс сыграл в фильме «Дурная слава». В 2012 году в прокат вышел фильм «Девушка», в котором Тоби органично перевоплотился в американского режиссера А. Хичкока. Необычная внешность актера и непревзойденный талант перевоплощения позволяют ему играть самые разные роли: от зловещего маньяка в телесериале «Шерлок» до комиссара полиции в «Разрисованной вуали. Помимо съемок в кино актер занимается озвучкой известных фильмов и радиопостановок, успешно выступает на театральных подмостках.