Тоби Джонс
Toby Jones
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 7 сентября 1966 г. (58 лет)
Биография
Тоби Джонс – эксцентричный британский актер кино – родился в английской столице в 1966 году. Номинант премии «Эмми» и «Золотой Глобус». Тоби – продолжатель актерской династии: родители Джонса и один из братьев тоже актеры. После окончания школы юноша продолжил учебу в университете Манчестера и в театральной школе Ж. Лекока, где помимо театрального образования получал уроки клоунады. В личной жизни Джонса все постоянно. У него есть единственная любимая жена Карен и двое детей. Первым фильмом Джонса стала кинолента «Орландо» режиссера С. Поттера. Затем были и другие роли, но по-настоящему востребованным актер стал только в новом веке. Одну из своих главных ролей Тоби Джонс сыграл в фильме «Дурная слава». В 2012 году в прокат вышел фильм «Девушка», в котором Тоби органично перевоплотился в американского режиссера А. Хичкока. Необычная внешность актера и непревзойденный талант перевоплощения позволяют ему играть самые разные роли: от зловещего маньяка в телесериале «Шерлок» до комиссара полиции в «Разрисованной вуали. Помимо съемок в кино актер занимается озвучкой известных фильмов и радиопостановок, успешно выступает на театральных подмостках.
Фильмография
Актёр
- 5.0
В погоне2023, 85 мин
- 8.4
Кошачьи миры Луиса Уэйна2021, 106 мин
- 8.0
Мой создатель2020, 104 мин
- 7.7
Последняя битва2017, 103 мин
- 8.6
Взрывная блондинка2017, 109 минБесплатно
- 9.4
Человек, который познал бесконечность2015, 103 минБесплатно
- 8.5
Серена2014, 105 мин
- 8.4
Красные огни2012, 108 минБесплатно
- 8.1
Шпион, выйди вон!2011, 122 мин
- 8.5
Происхождение2009, 103 минБесплатно
- 8.6
Фрост против Никсона2008, 116 мин
- 9.2
Разрисованная вуаль2006, 119 мин